Анисимова (Шарина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Шарина) Евдокия Андреевна

Анисимова (Шарина) Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

06.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шарин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1919

Дочь: Кубасова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Пётр Тимофеевич

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.10.1976
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close