Анисимова (Шарина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти06.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Шарин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1919
Дочь: Кубасова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Пётр Тимофеевич
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.10.1976
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область