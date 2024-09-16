Елиференков Лукиан Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференков Лукиан Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Жена

1871 г.р.
Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Елиференков Прокопий Иванович

Мать: Елиференкова Гликерия Васильевна

Бракосочетание
1887

Жена: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елиференкова Акилина Лукьяновна

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Софонова (Елиференкова) Акилина Лукьяновна

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Елиференков Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Елиференков Стефан Лукьянович

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елиференкова Ксения Лукьяновна

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Елиференков Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елиференкова Пелагея Лукьяновна

Мать ребёнка: Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна

Бракосочетание
1905

Жена: Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна

Третьим браком
Рождение ребёнка
1909

Сын: Елиференков Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна

Смерть
Неизвестно

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