Елиференков Лукиан Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
1887
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елиференкова Акилина Лукьяновна
Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
1892
Сын: Елиференков Петр Лукьянович
Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Елиференков Стефан Лукьянович
Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елиференкова Ксения Лукьяновна
Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Елиференков Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1905
Бракосочетание
1905
Третьим браком
Рождение ребёнка
1909
Смерть
Неизвестно