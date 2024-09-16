Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елиференкова Пелагея Лукьяновна
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Бракосочетание
1905
Третьим браком
Рождение ребёнка
1909
Сын: Елиференков Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Смерть
1912
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
от чахотки