Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференкова (Кудинова-Сергиенкова) Евдокия Мануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елиференкова Пелагея Лукьяновна

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Бракосочетание
1905

Муж: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Третьим браком
Рождение ребёнка
1909

Сын: Елиференков Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Смерть
1912
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
от чахотки

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