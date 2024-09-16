Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елиференкова Акилина Лукьяновна
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Софонова (Елиференкова) Акилина Лукьяновна
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Елиференков Петр Лукьянович
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Елиференков Стефан Лукьянович
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елиференкова Ксения Лукьяновна
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Елиференков Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич
Смерть
1903
от холерины