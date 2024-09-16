Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елиференкова Акилина Лукьяновна

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Софонова (Елиференкова) Акилина Лукьяновна

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Елиференков Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Елиференков Стефан Лукьянович

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елиференкова Ксения Лукьяновна

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Елиференков Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Смерть
1903
от холерины

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