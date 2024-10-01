Елиференков Стефан Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
1912
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елиференкова Анна Степановна
Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Елиференков Петр Степанович
Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно