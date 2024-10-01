Елиференков Стефан Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференков Стефан Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1913 г.р.
Около 1916 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Мать: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Бракосочетание
1912

Жена: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елиференкова Анна Степановна

Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Елиференков Петр Степанович

Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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