Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елиференкова Анна Степановна
Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Елиференков Петр Степанович
Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович
Смерть
Неизвестно