Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференкова (Украинцева) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1913 г.р.
Около 1916 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Муж: Елиференков Стефан Лукьянович

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елиференкова Анна Степановна

Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Елиференков Петр Степанович

Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елиференков Стефан Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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