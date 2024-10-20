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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1729Волчанка, с. каз.при рч. Сухой Зове.10535182970989Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
918. Волчанка, село бывшее государственное, при речке Сухой Вязовке, дворов 245, жителей 2070, церковь православная, школа, 2 лавки, ветряная мельница, ярмарка 6-го авг., Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Волчанка. Б. госуд. Рус., малороссы. Прав.4341Р. Сухая Вязовка801201245723042365
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56938Волчанкасело52°33'с.ш.49°59'в.д.N-39-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36626408101с Волчанкасело