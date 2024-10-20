село Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Волчанка

Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1729Волчанка, с. каз.при рч. Сухой Зове.10535182970989Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Колокольцовская волость
918. Волчанка, село бывшее государственное, при речке Сухой Вязовке, дворов 245, жителей 2070, церковь православная, школа, 2 лавки, ветряная мельница, ярмарка 6-го авг., Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Колокольцевская волость
С. Волчанка. Б. госуд. Рус., малороссы. Прав.4341Р. Сухая Вязовка801201245723042365

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноармейский район
56938Волчанкасело52°33'с.ш.49°59'в.д.N-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, Сельское поселение Волчанка
36626408101с Волчанкасело

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