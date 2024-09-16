Елиференков Петр Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елиференкова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична
Бракосочетание
1909
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елиференкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно