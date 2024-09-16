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Елиференков Петр Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Елиференков Лукиан Прокопьевич

Мать: Елиференкова (Нежутина) Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елиференкова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична

Бракосочетание
1909

Жена: Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елиференкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична

Смерть
Неизвестно

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