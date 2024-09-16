Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елиференкова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Елиференков Петр Лукьянович
Бракосочетание
1909
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елиференкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Елиференков Петр Лукьянович
Смерть
Неизвестно