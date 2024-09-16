Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиференкова (Стуколова) Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елиференкова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Елиференков Петр Лукьянович

Бракосочетание
1909

Муж: Елиференков Петр Лукьянович

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елиференкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Елиференков Петр Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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