Чепела Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1853
Рождение ребёнка
20.10.1873
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
03.12.1875
Дочь: Шеверда Варвара Павловна
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Чепела Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Хвостик Наталия Павловна
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
14.07.1886
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
10.05.1889
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Чепела Иван Павлович
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Рождение ребёнка
31.08.1891
Дочь: Елисавета Павловна
Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна
Смерть
Неизвестно