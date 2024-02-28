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Чепела Павел Александрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1853

Отец: Чепела Александр Афанасьевич

Мать: Чепела Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Чепела Илларион Павлович

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1875

Дочь: Шеверда Варвара Павловна

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Чепела Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Хвостик Наталия Павловна

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1886

Сын: Чепела Владимир Павлович

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1889

Сын: Чепела Василий Павлович

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Чепела Иван Павлович

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1891

Дочь: Елисавета Павловна

Мать ребёнка: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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