Чепела (Сурмачевская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Сурмачевская) Мария Петровна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сурмачевский Петр Григорьевич

Мать: не указана

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.10.1842

Муж: Чепела Александр Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1844

Сын: Чепела Филипп Александрович

Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1848

Дочь: Чепела Агафия Александровна

Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1853

Сын: Чепела Павел Александрович

Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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