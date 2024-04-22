Чепела (Сурмачевская) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сурмачевский Петр Григорьевич
Бракосочетание
18.10.1842
Рождение ребёнка
11.10.1844
Сын: Чепела Филипп Александрович
Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.04.1848
Дочь: Чепела Агафия Александровна
Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.01.1853
Сын: Чепела Павел Александрович
Отец ребёнка: Чепела Александр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно