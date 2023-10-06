Чепела Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1873
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1875
Дочь: Шеверда Варвара Павловна
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Чепела Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Хвостик Наталия Павловна
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1886
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1889
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Чепела Иван Павлович
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1891
Дочь: Елисавета Павловна
Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович
Смерть
Неизвестно