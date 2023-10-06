Чепела Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Чепела Илларион Павлович

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1875

Дочь: Шеверда Варвара Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Чепела Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Хвостик Наталия Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1886

Сын: Чепела Владимир Павлович

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1889

Сын: Чепела Василий Павлович

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Чепела Иван Павлович

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1891

Дочь: Елисавета Павловна

Отец ребёнка: Чепела Павел Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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