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Чепела Владимир Павлович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1886

Отец: Чепела Павел Александрович

Мать: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1912

Жена: Чепела Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Чепела Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Чепела Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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