Чепела Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1886
Отец: Чепела Павел Александрович
Мать: Чепела Анна Романовна
Бракосочетание
06.05.1912
Жена: Чепела Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Чепела Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Чепела Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Чепела Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно