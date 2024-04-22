Чепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1894
Отец: Нечваль Матвей Федорович
Мать: Нечваль Анисия Иосифовна
Бракосочетание
06.05.1912
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Чепела Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Чепела Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович
Смерть
Неизвестно