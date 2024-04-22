Чепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна

Чепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

30.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1894

Отец: Нечваль Матвей Федорович

Мать: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Чепела Владимир Павлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Чепела Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Чепела Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Чепела Владимир Павлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close