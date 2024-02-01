Нечваль (Пучка) Анисия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечваль (Пучка) Анисия Иосифовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

29.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1858

Отец: Пучка Иосиф Иосифович

Мать: Пучка Параскева Павловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1879

Муж: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1885

Сын: Нечваль Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Нечваль Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1892

Дочь: Гринь-Горбатенко (Нечваль) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Чепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Нечваль Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область

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