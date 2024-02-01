Нечваль (Пучка) Анисия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения29.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1858
Отец: Пучка Иосиф Иосифович
Мать: Пучка Параскева Павловна
Бракосочетание
18.05.1879
Рождение ребёнка
13.05.1885
Сын: Нечваль Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1886
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
31.05.1892
Дочь: Гринь-Горбатенко (Нечваль) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Чепела (Нечваль) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Нечваль Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Нечваль Матвей Федорович
Смерть
Неизвестно