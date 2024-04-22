Нечваль Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения16.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861
Отец: Нечваль Федор Яковлевич
Мать: Нечваль Мария Степановна
Бракосочетание
18.05.1879
Жена: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
13.05.1885
Сын: Нечваль Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
13.11.1886
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
31.05.1892
Дочь: Гринь-Горбатенко Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Чепела Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Нечваль Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна
Смерть
Неизвестно