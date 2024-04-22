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Нечваль Матвей Федорович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

16.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861

Отец: Нечваль Федор Яковлевич

Мать: Нечваль Мария Степановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1879

Жена: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1885

Сын: Нечваль Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Нечваль Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1892

Дочь: Гринь-Горбатенко Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Чепела Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Нечваль Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: Нечваль Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Нечваль Анисия Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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