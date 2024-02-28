Чепела (Чепела) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Ефросиния Павловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

24.09.1878

Дата смерти

28.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878

Отец: Чепела Павел Александрович

Мать: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Чепела Петр Ильич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Чепела Мария Петровна

Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1909
Черниговская губерния, Российская империя
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