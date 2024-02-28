Чепела (Чепела) Ефросиния Павловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1878
Дата смерти28.02.1909
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878
Отец: Чепела Павел Александрович
Мать: Чепела Анна Романовна
Бракосочетание
27.01.1902
Муж: Чепела Петр Ильич
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Чепела Мария Петровна
Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич
Рождение ребёнка
24.09.1904
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Чепела Петр Ильич
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.02.1909
Черниговская губерния, Российская империя