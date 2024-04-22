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Чепела Петр Ильич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877

Отец: Чепела Илья Данилович

Мать: Чепела Мотрона Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Чепела Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Чепела Мария Петровна

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.05.1910

Жена: Чепела Мария Викторовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Чепела Григорий Петрович

Мать ребёнка: Чепела Мария Викторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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