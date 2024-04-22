Чепела Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения11.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877
Отец: Чепела Илья Данилович
Мать: Чепела Мотрона Семеновна
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Чепела Мария Петровна
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1904
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Наталия Петровна
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Павловна
Бракосочетание
09.05.1910
Жена: Чепела Мария Викторовна
Рождение ребёнка
05.08.1912
Мать ребёнка: Чепела Мария Викторовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно