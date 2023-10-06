Чепела Мотрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела Мотрона Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1874

Дочь: Ярмак Васса Ильнична

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Чепела Петр Ильич

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1881

Дочь: Бодяка Дарья Ильнична

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Чепела Платон Ильич

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1887

Сын: Чепела Василий Ильич

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Чепела Иван Ильич

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Деконенко Анна Ильнична

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: Волощук Мария Ильнична

Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
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