Чепела Мотрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1874
Дочь: Ярмак Васса Ильнична
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Чепела Петр Ильич
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1881
Дочь: Бодяка Дарья Ильнична
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1884
Сын: Чепела Платон Ильич
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1887
Сын: Чепела Василий Ильич
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Чепела Иван Ильич
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Деконенко Анна Ильнична
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: Волощук Мария Ильнична
Отец ребёнка: Чепела Илья Данилович
Черниговская губерния, Российская империя