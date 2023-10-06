Чепела Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела Василий Ильич

Чепела Василий Ильич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.01.1887

Дата смерти

09.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1887

Отец: Чепела Илья Данилович

Мать: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.12.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close