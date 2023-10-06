Чепела Василий Ильич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.01.1887
Дата смерти09.12.1891
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1887
Отец: Чепела Илья Данилович
Мать: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.12.1891
Черниговская губерния, Российская империя