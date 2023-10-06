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Чепела Илья Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1851

Отец: Чепела Даниил Акимович

Мать: Чепела Параскева Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1874

Дочь: Ярмак Васса Ильнична

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Чепела Петр Ильич

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1881

Дочь: Бодяка Дарья Ильнична

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Чепела Платон Ильич

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1887

Сын: Чепела Василий Ильич

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Чепела Иван Ильич

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Деконенко Анна Ильнична

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: Волощук Мария Ильнична

Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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