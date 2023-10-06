Чепела Илья Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1851
Отец: Чепела Даниил Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1874
Дочь: Ярмак Васса Ильнична
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Чепела Петр Ильич
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1881
Дочь: Бодяка Дарья Ильнична
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1884
Сын: Чепела Платон Ильич
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1887
Сын: Чепела Василий Ильич
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Чепела Иван Ильич
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Деконенко Анна Ильнична
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: Волощук Мария Ильнична
Мать ребёнка: Чепела Мотрона Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно