Хвостик (Чепела) Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостик (Чепела) Наталия Павловна

Хвостик (Чепела) Наталия Павловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1881

Отец: Чепела Павел Александрович

Мать: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
12.05.1902

Муж: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Хвостик Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1904

Сын: Хвостик Петр Петрович

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Хвостик Мария Петровна

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Хвостик Иван Петрович

Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close