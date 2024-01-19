Хвостик (Чепела) Наталия Павловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1881
Отец: Чепела Павел Александрович
Мать: Чепела Анна Романовна
Бракосочетание
12.05.1902
Рождение ребёнка
25.10.1903
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1904
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Хвостик Мария Петровна
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1917
Отец ребёнка: Хвостик Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно