Хвостик Дмитрий Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.10.1903
Дата смерти02.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1903
Отец: Хвостик Петр Николаевич
Мать: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.03.1904
Черниговская губерния, Российская империя