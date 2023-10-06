Хвостик Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1902
Жена: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1903
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1904
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Хвостик Мария Петровна
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1917
Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно