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Хвостик Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1902

Жена: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Хвостик Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1904

Сын: Хвостик Петр Петрович

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Хвостик Мария Петровна

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Хвостик Иван Петрович

Мать ребёнка: Хвостик Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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