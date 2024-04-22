Шеверда (Чепела) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875
Отец: Чепела Павел Александрович
Мать: Чепела Анна Романовна
Бракосочетание
11.01.1898
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Кургак Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович
Рождение ребёнка
28.07.1910
Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович
Смерть
Неизвестно