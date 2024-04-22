Шеверда (Чепела) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверда (Чепела) Варвара Павловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875

Отец: Чепела Павел Александрович

Мать: Чепела Анна Романовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1898

Муж: Шеверда Иван Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Кургак Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Шеверда Николай Иванович

Отец ребёнка: Шеверда Иван Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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