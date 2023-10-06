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Шеверда Иван Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1877

Отец: Шеверда Даниил Григорьевич

Мать: Шеверда Мария Кононовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1898

Жена: Шеверда Варвара Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Курчак Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Шеверда Николай Иванович

Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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