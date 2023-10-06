Шеверда Иван Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1898
Жена: Шеверда Варвара Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Курчак Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1910
Мать ребёнка: Шеверда Варвара Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно