Вилявина Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина Пелагея Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

03.02.1852 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1732 г.р.
Около 1760 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
1803 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1816 году -40 лет
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Федорова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Масудов Илья

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Муж: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Государсвенный крестьянин Осип Васильевич Вилявин со вдовою бывшего поселянина Ильи Масудова Пелагеею Андреевной 2 браком https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 18 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Вилявин Андрей Осипович

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1851 году -48 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 23 номер 28
Рождение ребёнка
30.04.1803 ст.

Дочь: Вилявина Мавра Осиповна

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Вилявин Лукьян Осипович

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -9 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Вилявин Петр Осипович

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Вилявин Гавриил Осипович

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1816

Дочь: Вилявина Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масудов Илья

Смерть
03.02.1852 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 85 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 159 номер 9
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