Вилявина Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти03.02.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1816 году -40 лет
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Федорова Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Масудов Илья
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Государсвенный крестьянин Осип Васильевич Вилявин со вдовою бывшего поселянина Ильи Масудова Пелагеею Андреевной 2 браком https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 18 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
В 1816 году -13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1851 году -48 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 23 номер 28
Рождение ребёнка
30.04.1803 ст.
Дочь: Вилявина Мавра Осиповна
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
В 1816 году -9 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1816
Дочь: Вилявина Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масудов Илья
Смерть
03.02.1852 ст.
умерла в возрасте 85 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 159 номер 9