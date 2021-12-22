Вилявин Лукьян Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявин Лукьян Осипович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

03.02.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Вилявин Осип Васильевич

Мать: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -9 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Бракосочетание
07.01.1826 ст.

Жена: Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Лукоян Осипович Вилявин Невеста: отставного казака Андрея Степановича Вереина дочь девица Ксениея Андреевна Поручители: отец родной жениха крестьянин Осип Васильевич ... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.

Дочь: Бабушкина (Вилявина) Варвара Лукьяновна

Мать ребёнка: Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего мещанина Михаила Ивановича Займенцева дочь Лукерья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 13 номер 132
Рождение ребёнка
19.10.1828 ст.

Сын: Вилявин Иоанн Лукьянович

Мать ребёнка: Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: крестьянин Андрей Федорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 121
Рождение ребёнка
03.01.1830 ст.

Дочь: Вилявина Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казачка Гликерия Степановна Накрестанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 103 номер 6
Бракосочетание
11.01.1834 ст.

Жена: Вилявина (Михайлова) Ольга Лукина

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: селения Теплинского кигача крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 27 лет Невеста: Ольга Лукьяновна Михайлова - 25 лет, дочь девица отставного казака Луки Михайлова Поручители: брат жениха родной ... Показать все
Бракосочетание
17.01.1837 ст.

Жена: Вилявина (Максимова) Мария Назаровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 30 лет 3 брак Невеста: умершего крестьянина Назара Максимова дочь девица Марья Назаровна - 21 год Поручители: брат родной жениха Андрей Вилявин и крестный... Показать все
Работа или профессия
1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
60 лет. Неграмотный. Занимается рыболовством Имеет дом и сад на маячном бугре в 75 рублей серебром Рекрутский список за 1868 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 86 номер... Показать все
Смерть
03.02.1890 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 80 лет от старости https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-3 файл 2 номер 2 07/02/1890 года в Красноярской городской думе рассматривалось ходатайство о назначении Лукьяну... Показать все

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