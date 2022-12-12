Вилявин Петр Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти13.07.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Свешникова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Вилявина Мавра Степановна
Смерть
13.07.1837 ст.
умер в возрасте 24 года горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 380 номер 62