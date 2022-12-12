Вилявин Петр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Петр Осипович

Вилявин Петр Осипович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

13.07.1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Вилявин Осип Васильевич

Мать: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Вилявина Мавра Степановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Свешникова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Вилявина Мавра Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
13.07.1837 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 24 года горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 380 номер 62
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close