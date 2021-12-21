Вилявин Осип Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1732
Отец: Вилявин Василий
Мать: не указана
Красноярский государственный крестьянин село Теплинский Кигач https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1795 году - 63 года, в 1782 - 50 лет сыну от первого брака в 1782 год... Показать все
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Мать ребёнка: Вилявина Аграфена Ивановна
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1786 году отдан в рекруты
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Государсвенный крестьянин Осип Васильевич Вилявин со вдовою бывшего поселянина Ильи Масудова Пелагеею Андреевной 2 браком https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 18 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
В 1816 году -13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1851 году -48 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 23 номер 28
Рождение ребёнка
30.04.1803 ст.
Дочь: Вилявина Мавра Осиповна
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
В 1816 году -9 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1816
Дочь: Вилявина Наталья Осиповна
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна
Восприемник: вдова казачья Дарья Васильевна Малыгина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 442 номер 77
Смерть
Около 1831
1831 году восприемник Пелагея Андреевна записана вдовой https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 147 номер 23