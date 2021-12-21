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Вилявин Осип Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
1803 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: Вилявин Василий

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Красноярский государственный крестьянин село Теплинский Кигач https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1795 году - 63 года, в 1782 - 50 лет сыну от первого брака в 1782 год... Показать все
Бракосочетание
Около 1765

Жена: Вилявина Аграфена Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Вилявин Егор Осипович

Мать ребёнка: Вилявина Аграфена Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1786 году отдан в рекруты
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Жена: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Государсвенный крестьянин Осип Васильевич Вилявин со вдовою бывшего поселянина Ильи Масудова Пелагеею Андреевной 2 браком https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 18 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Вилявин Андрей Осипович

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 В 1851 году -48 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-504 файл 23 номер 28
Рождение ребёнка
30.04.1803 ст.

Дочь: Вилявина Мавра Осиповна

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Вилявин Лукьян Осипович

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -9 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Вилявин Петр Осипович

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1816 году -6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Вилявин Гавриил Осипович

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1816

Дочь: Вилявина Наталья Осиповна

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казачья Дарья Васильевна Малыгина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 442 номер 77
Смерть
Около 1831
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
1831 году восприемник Пелагея Андреевна записана вдовой https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 147 номер 23

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