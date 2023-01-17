Вилявина Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Свешникова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Вилявин Петр Осипович
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
Жених: мещанин Павел Петрович Макаров -30 лет Невеста: вдова Петра Осиповича Вилявина - 29 лет- Мавра Степановна 2 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 46 номер 12