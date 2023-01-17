Вилявина Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявина Мавра Степановна

Вилявина Мавра Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Муж: Вилявин Петр Осипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Свешникова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Вилявин Петр Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Муж: Макаров Павел Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Павел Петрович Макаров -30 лет Невеста: вдова Петра Осиповича Вилявина - 29 лет- Мавра Степановна 2 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 46 номер 12
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close