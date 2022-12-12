Макаров Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Павел Петрович

Макаров Павел Петрович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Жена: Вилявина Мавра Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Павел Петрович Макаров -30 лет Невеста: вдова Петра Осиповича Вилявина - 29 лет- Мавра Степановна 2 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 46 номер 12
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close