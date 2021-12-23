Свешникова (Вилявина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: Вилявин Петр Осипович
Бракосочетание
17.01.1854 ст.
Жених: мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: купец Павел Андриянович Казеев, купеческий сын ... Показать все
Смерть
Неизвестно