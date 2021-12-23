Свешникова (Вилявина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Вилявина) Евдокия Петровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Вилявин Петр Осипович

Мать: Вилявина Мавра Степановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.01.1854 ст.

Муж: Свешников Петр Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: купец Павел Андриянович Казеев, купеческий сын ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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