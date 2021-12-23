Свешников Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Жених: Красноярский мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: Красноярский купец Павел Андрияно... Показать все
Бракосочетание
17.01.1854 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: купец Павел Андриянович Казеев, купеческий сын ... Показать все
Смерть
Неизвестно