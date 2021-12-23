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Свешников Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жених: Красноярский мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: Красноярский купец Павел Андрияно... Показать все
Бракосочетание
17.01.1854 ст.

Жена: Свешникова (Вилявина) Евдокия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Петр Васильевич Свешников - 23 года Невеста: умершего мещанина Петра Осиповича Вилявина дочь девица Евдокия Петровна - 17 лет Поручители: купец Павел Андриянович Казеев, купеческий сын ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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