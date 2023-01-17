Вилявина Мавра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина Мавра Осиповна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.04.1803 ст.

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1803 ст.

Отец: Вилявин Осип Васильевич

Мать: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Смерть
До 1816
В семейном списке 1816 года нет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10
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