Вилявина Мавра Осиповна
Место рождения
Дата рождения30.04.1803 ст.
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1803 ст.
Восприемник: Красноярского государсвенного крестьянина Архипа Афанасьева жена Пелагея Яковлевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 79 номер 56
Смерть
До 1816
В семейном списке 1816 года нет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10