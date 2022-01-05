Федорова Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Масудов Илья
Бракосочетание
?.01.1814
Муж: Андрей Федоров
Жених: Красноярский государственный крестьянин Андрей Федоров Невеста: дочь Красноярского крестьянина Ирина Ильинична Поручители: отец посаженный жениха Красноярский мещанин Андрей Иванович Ганюшкин и... Показать все
Смерть
Неизвестно