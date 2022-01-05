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Федорова Ирина Ильинична

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Масудов Илья

Мать: Вилявина Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
?.01.1814

Муж: Андрей Федоров

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Андрей Федоров Невеста: дочь Красноярского крестьянина Ирина Ильинична Поручители: отец посаженный жениха Красноярский мещанин Андрей Иванович Ганюшкин и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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