Андрей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Ирина Ильинична
Жених: Красноярский государственный крестьянин Андрей Федоров Невеста: дочь Красноярского крестьянина Ирина Ильинична Поручители: отец посаженный жениха Красноярский мещанин Андрей Иванович Ганюшкин и... Показать все
Смерть
Неизвестно