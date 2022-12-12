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Андрей Федоров

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Ирина Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Андрей Федоров Невеста: дочь Красноярского крестьянина Ирина Ильинична Поручители: отец посаженный жениха Красноярский мещанин Андрей Иванович Ганюшкин и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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