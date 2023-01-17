Вилявин Гавриил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявин Гавриил Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

26.02.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Вилявин Осип Васильевич

Мать: Вилявина Пелагея Андреевна

В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1839 ст.

Дочь: Болдырева Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Бракосочетание
До 1839

Жена: Вилявина Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.

Дочь: Вилявина Александра Гаврииловна

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Иоаким Матвеевич Михайлов и Красноярского мещанина Алексея Ильича Займенцева дочь девица Наталья Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1848 ст.

Сын: Вилявин Федор Гавриилович

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Федорович Лебедев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 342 номер 58
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Вилявина Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского Собора дьячек Флегонт Иванович Богоявленский и вдова солдатка Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 506 ном... Показать все
Смерть
26.02.1859 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер мещанин Гавриил Осипович Вилявин - 40 лет от ломоты https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 286 номер 35
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