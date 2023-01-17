Вилявин Гавриил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смерти26.02.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
В 1816 году -2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-687-op-2-d-650 файл 311 номер 10 Год рождения из рекрутского списка, В 1851 году -37 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-o... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1839 ст.
Дочь: Болдырева Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна
Восприемники: мещанин Федор Алексеевич Займенцов и вдова Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 485 номер 83
Бракосочетание
До 1839
Рождение ребёнка
15.03.1845 ст.
Дочь: Вилявина Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна
Восприемники: Астраханский мещанин Иоаким Матвеевич Михайлов и Красноярского мещанина Алексея Ильича Займенцева дочь девица Наталья Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1848 ст.
Сын: Вилявин Федор Гавриилович
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна
Восприемники: мещанин Василий Федорович Лебедев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 342 номер 58
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Вилявина Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Вилявина Пелагея Алексеевна
Восприемники: Красноярского Владимирского Собора дьячек Флегонт Иванович Богоявленский и вдова солдатка Евдокия Ильинична Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 506 ном... Показать все
Смерть
26.02.1859 ст.
умер мещанин Гавриил Осипович Вилявин - 40 лет от ломоты https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 286 номер 35