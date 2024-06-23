Мухин Анатолий 16.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1914

Дата смерти

18.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914

Отец: Мухин Фёдор Иванович

Мать: Мухина (Кондратьева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Федюшка

Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1937

Сын: Мухин Фёдор

Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Кузьменко (Мухина) Тамара

Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
18.10.1971
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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