Мухин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1914
Дата смерти18.10.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914
Отец: Мухин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Федюшка
Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1937
Сын: Мухин Фёдор
Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Кузьменко (Мухина) Тамара
Мать ребёнка: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Смерть
18.10.1971
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район