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Мухин Фёдор

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Место рождения

Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

Дата рождения

06.02.1937

Дата смерти

02.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1937

Отец: Мухин Анатолий

Мать: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Касьянова) Нина

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1957

Сын: Мухин Александр

Мать ребёнка: Мухина (Касьянова) Нина

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина (Касьянова) Нина

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
02.08.1996
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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