Мухин Фёдор
Место рожденияКрасный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район
Дата рождения06.02.1937
Дата смерти02.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина (Касьянова) Нина
Рождение ребёнка
20.09.1957
Сын: Мухин Александр
Мать ребёнка: Мухина (Касьянова) Нина
Рождение ребёнка
15.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина (Касьянова) Нина
Смерть
02.08.1996
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно