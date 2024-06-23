Мухина (Кондратьева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1892
Дата смерти10.04.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Мухин Анатолий
Отец ребёнка: Мухин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1927
Дочь: Горчакова Мария
Отец ребёнка: Малкин Иван Терентьевич
Смерть
10.04.1972
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район