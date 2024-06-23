Мухина (Кондратьева) Анна 19.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (Кондратьева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1892

Дата смерти

10.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1892

Отец: Кандратьев Семён Михайлович

Мать: Кандратьева Аграфена Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Мухин Анатолий

Отец ребёнка: Мухин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1927

Дочь: Горчакова Мария

Отец ребёнка: Малкин Иван Терентьевич

Смерть
10.04.1972
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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