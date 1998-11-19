Горчакова Мария 09.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчакова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1927

Дата смерти

19.11.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927

Отец: Малкин Иван Терентьевич

Мать: Мухина (Кондратьева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Николай

Рождение ребёнка
06.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Николай

пос Печенга Печенгского р-на Мурманской обл.
Смерть
19.11.1998
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Колодищанское кладбище г. Минска

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