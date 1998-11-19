Горчакова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1927
Дата смерти19.11.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927
Отец: Малкин Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горчаков Николай
Рождение ребёнка
06.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Николай
пос Печенга Печенгского р-на Мурманской обл.
Смерть
19.11.1998
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Колодищанское кладбище г. Минска