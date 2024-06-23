Мухин Фёдор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Кондратьева) Анна

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Мухин Анатолий

Мать ребёнка: Мухина (Кондратьева) Анна

Смерть
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11023092/

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