Мухин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Мухин Анатолий
Мать ребёнка: Мухина (Кондратьева) Анна
Смерть
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11023092/