Кузьменко (Мухина) Тамара
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти27.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьменко Михаил
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьменко Михаил
Рождение ребёнка
14.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьменко Михаил
Смерть
27.02.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область