Кузьменко (Мухина) Тамара 28.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьменко (Мухина) Тамара

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Мухин Анатолий

Мать: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Михаил

Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Михаил

Рождение ребёнка
14.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Михаил

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
27.02.2015
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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