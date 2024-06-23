Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна 15.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

02.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Нефёдов Василий Терентьевич

Мать: Нефёдова Авдотья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Федюшка

Отец ребёнка: Мухин Анатолий

Рождение ребёнка
06.02.1937

Сын: Мухин Фёдор

Отец ребёнка: Мухин Анатолий

Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Кузьменко (Мухина) Тамара

Отец ребёнка: Мухин Анатолий

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
02.02.1958
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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