Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти02.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Федюшка
Отец ребёнка: Мухин Анатолий
Рождение ребёнка
06.02.1937
Сын: Мухин Фёдор
Отец ребёнка: Мухин Анатолий
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Кузьменко (Мухина) Тамара
Отец ребёнка: Мухин Анатолий
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
02.02.1958
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район