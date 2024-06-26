Нефёдов Василий Терентьевич Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдов Василий Терентьевич

Нефёдов Василий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

17.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Нефёдов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова (Нефёдова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нефёдова) Ефросинья

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Нефёдов Анисим

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Нефёдов Иван

Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна

Смерть
17.09.1949
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.