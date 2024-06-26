Нефёдов Василий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти17.09.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Нефёдов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова (Нефёдова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нефёдова) Ефросинья
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Нефёдов Анисим
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Нефёдов Иван
Мать ребёнка: Нефёдова Авдотья Филипповна
Смерть
17.09.1949
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район