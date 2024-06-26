Нефёдова Авдотья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова (Нефёдова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нефёдова) Ефросинья
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Нефёдов Анисим
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Нефёдов Иван
Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич
Смерть
Около 1954
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район