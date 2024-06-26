Нефёдова Авдотья Филипповна Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефёдова Авдотья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова (Нефёдова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нефёдова) Ефросинья

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Нефёдов Анисим

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Мухина (Нефёдова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Нефёдов Иван

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Терентьевич

Смерть
Около 1954
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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