Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти06.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов ?
Смерть
06.07.1993
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район