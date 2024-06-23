Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна 19.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафонова-Мухина (Нефёдова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

06.07.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: Нефёдов Василий Терентьевич

Мать: Нефёдова Авдотья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов ?

Смерть
06.07.1993
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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