Буренок (Дрибенец) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения28.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928
Рождение ребёнка
14.11.1962
Дочь: Асеева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.11.1962
Дочь: Карпушонок Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипчук Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренок Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно