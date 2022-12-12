Буренок (Дрибенец) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуренок (Дрибенец) Мария Никитична

Буренок (Дрибенец) Мария Никитична

avatar

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: Дрибенец Никита Иванович

Мать: Дрибенец Христина Филипповна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1962

Дочь: Асеева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.11.1962

Дочь: Карпушонок Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипчук Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренок Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Буренок Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close