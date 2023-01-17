Буренок Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Буренок Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1962
Дочь: Карпушонок Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична
Рождение ребёнка
14.11.1962
Дочь: Асеева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренок Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипчук Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична
Смерть
Неизвестно