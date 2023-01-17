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Буренок Дмитрий Афанасьевич

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Место рождения

Мирный, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Буренок Афанасий

Мать: не указана

Мирный, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1962

Дочь: Карпушонок Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична

Рождение ребёнка
14.11.1962

Дочь: Асеева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренок Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипчук Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Буренок Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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